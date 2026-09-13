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США — Франция, результат матча 13 сентября 2026, счет 97:79, финал женского чемпионата мира — 2026

Женская сборная США победила Францию и стала чемпионом мира — 2026 по баскетболу
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В воскресенье, 13 сентября, на «Берлин Арене» в столице Германии состоялся финальный матч женского чемпионата мира по баскетболу — 2026 между сборными США и Франции. Чемпионками мира стали американские спортсменки, победившие в матче со счётом 97:79 (17:20, 26:25, 30:12, 24:22).

ЧМ-2026 (ж) . Финал
13 сентября 2026, воскресенье. 21:00 МСК
США
Окончен
97 : 79
Франция
США: Бекерс, Ситрон, Ховард, Коппер, Грей, Ириафен, Стюарт, Коллье, Кларк, Янг, Бостон, Риз
Франция: Лейте, Ээи-Вукосавлевич, Салаун, Малонга, Уильямс, Бадьян, Жоанне, Туре, Гейе, Бернье, Лакан, Астье

Лучшим игроком матча стала 32-летняя Брианна Стюарт, выступающая на позиции форварда и оформившая дабл-дабл, в её активе 22 очка, 10 подборов, четыре передачи и две потери при коэффициенте эффективности «+30». Кейтлин Кларк набрала 12 очков, сделала три подбора, отдала одну передачу при четырёх потерях. У Энджел Риз — три очка, три подбора, один перехват, один блок-шот и одна