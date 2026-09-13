Чемпион НБА Митчелл Робинсон: чувствую, что этот год будет для меня отличным

Центровой «Бостон Селтикс» Митчелл Робинсон заявил, что с уверенностью смотрит на предстоящий регулярный сезон, который начнёт с новой командой. Напомним, ранее он выступал за «Нью-Йорк Никс» и подписал с «Бостоном» трёхлетний контракт с опцией игрока на третий год.

«Сейчас я просто очень уверен в себе. Чувствую, что этот год будет для меня отличным. Как видите, я стал гораздо серьёзнее относиться к восстановлению», — приводит слова Робинсона аккаунт журналиста Дэниела Донабедяна в социальной сети Х.

Робинсон выступал за «Нью-Йорк Никс» с 2018 года, когда клуб выбрал его на драфте под 36-м номером. Вместе с командой центровой завоевал чемпионский титул в сезоне-2025/2026.