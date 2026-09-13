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Женская сборная США в пятый раз подряд выиграла чемпионат мира по баскетболу

Женская сборная США в пятый раз подряд выиграла чемпионат мира по баскетболу
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Женская сборная США в пятый раз подряд стала чемпионом мира по баскетболу. В финале турнира 2026 года американки обыграли Францию со счётом 97:79.

ЧМ-2026 (ж) . Финал
13 сентября 2026, воскресенье. 21:00 МСК
США
Окончен
97 : 79
Франция
США: Бекерс, Ситрон, Ховард, Коппер, Грей, Ириафен, Стюарт, Коллье, Кларк, Янг, Бостон, Риз
Франция: Лейте, Ээи-Вукосавлевич, Салаун, Малонга, Уильямс, Бадьян, Жоанне, Туре, Гейе, Бернье, Лакан, Астье

Предыдущие четыре титула сборная США завоевала в 2010-м, играя с Чехией, в 2014-м — в финале с Испанией, в 2018-м финальная встреча состоялась с представительницами Австралии, а в 2022 году победу одержали над китаянками. Таким образом, американки продлили свою победную серию на чемпионатах мира.

Финальный матч состоялся 13 сентября на «Берлин Арене» в Германии. Самой результативной в составе США стала Брианна Стюарт, оформившая дабл-дабл из 22 очков и 10 подборов. У Франции 21 очко набрала Доминик Малонга.

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