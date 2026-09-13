«Без этого не уйду». Энджел Риз — о золотой медали женского ЧМ-2026

24-летняя звёздная баскетболистка Энджел Рил, выступающая в женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) за команду «Атланта Дрим» на позиции форварда, отреагировала на победу сборной США в финале женского чемпионата мира — 2026. Американки обыграли сборную Франции со счётом 97:79 (17:20, 26:25, 30:12, 24:22).

«Я пришла сюда за чем-то и без этого не уйду, ясно? Хорошо», — приводит слова Риз пресс-служба женской сборной США в социальной сети Х.

Энджел провела на паркете 8.54 и записала за это время на свой счёт — три очка, три подбора, один перехват, один блок-шот и одну потерю.

Для женской сборной США это пятая победа подряд в финалах чемпионата мира.