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«Без этого не уйду». Энджел Риз — о золотой медали женского ЧМ-2026

«Без этого не уйду». Энджел Риз — о золотой медали женского ЧМ-2026
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24-летняя звёздная баскетболистка Энджел Рил, выступающая в женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) за команду «Атланта Дрим» на позиции форварда, отреагировала на победу сборной США в финале женского чемпионата мира — 2026. Американки обыграли сборную Франции со счётом 97:79 (17:20, 26:25, 30:12, 24:22).

ЧМ-2026 (ж) . Финал
13 сентября 2026, воскресенье. 21:00 МСК
США
Окончен
97 : 79
Франция
США: Бекерс, Ситрон, Ховард, Коппер, Грей, Ириафен, Стюарт, Коллье, Кларк, Янг, Бостон, Риз
Франция: Лейте, Ээи-Вукосавлевич, Салаун, Малонга, Уильямс, Бадьян, Жоанне, Туре, Гейе, Бернье, Лакан, Астье

«Я пришла сюда за чем-то и без этого не уйду, ясно? Хорошо», — приводит слова Риз пресс-служба женской сборной США в социальной сети Х.

Энджел провела на паркете 8.54 и записала за это время на свой счёт — три очка, три подбора, один перехват, один блок-шот и одну потерю.

Для женской сборной США это пятая победа подряд в финалах чемпионата мира.

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