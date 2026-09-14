Кириленко высказался о продолжении карьеры выбранного на драфте НБА Ищенко в Единой лиге

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал решение 21-летнего защитника «Локомотива-Кубани» Всеволода Ищенко, выбранного на драфте НБА 2026 года, провести ещё один сезон в Единой лиге ВТБ вместо выступления за «Даллас Маверикс».

— Всеволод Ищенко не смог уехать этим летом в «Маверикс». Что думаете о том, что ему придётся ещё сезон провести в «Локомотиве-Кубань»? Плюс это или минус для него?

— Не плюс и не минус. Он попробовал свои силы в Летней лиге, чему я очень рад. Посмотрел, какие требования, как там играют. На сегодняшний день в «Далласе», наверное, считают, что Всеволод сыроват для основной команды. Я не совсем согласен с этим, считаю, что можно было бы попробовать. Но команда, видимо, не готова пойти на этот шаг. Может быть, его позиция закрыта, и количество игроков там велико. Уходить в другой клуб и не играть, не получать нужного времени — тоже неправильно. Поэтому всё идёт своим чередом.

Он попробовал себя, теперь знает, что нужно. Уверен, этот год будет для него очень активным: он уже понимает разницу, к чему готовиться, какая должна быть скорость, скорость принятия решений, динамика игры на площадке. Конечно, хочется пожелать ему удачи и хорошего сезона. Он уже знает, что такое быть ведущим игроком в своей команде, поэтому хочется увидеть от него солидную, зрелую игру, — приводит слова Кириленко «Советский спорт».