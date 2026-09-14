«Спорт и политика должны быть раздельны». Глава федерации высказался об отстранении России

Президент Федерации баскетбола Уганды Нассер Серунджоги прокомментировал отсутствие сборной России на международных соревнованиях в течение четырёх лет, заявив, что считает такое положение дел плохим для спорта, и высказался о значении России для мирового баскетбола.

— Россия не играла четыре года в международных соревнованиях. Считаете ли вы это несправедливым?

— Я думаю, это плохо для спорта. По моему мнению, политику не следует смешивать со спортом. Когда это происходит, страдают спортсмены, которые должны участвовать и зарабатывать на игре. Это также не помогает игре расти, потому что спортсмены не соревнуются. Для меня спорт и политика должны быть раздельны. Но также, судя по спикерам на конференции, это помогает Российской федерации баскетбола задуматься о направлениях, над которыми они не работали. Теперь, когда они не соревнуются на крупных турнирах, может быть, они смогут поработать над инфраструктурой, развитием массового баскетбола и всем таким.

— Насколько важна Россия для мирового баскетбола, по вашему мнению?

— Конечно, очень важна. В Европе и особенно в Восточной Европе уровень баскетбола в России и соседних странах намного выше, чем в Африке. Для нас такие отношения и сотрудничество действительно помогают многому научиться у них и у того, что они сделали, — приводит слова Серунджоги «Советский спорт».