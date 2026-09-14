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Стала известна официальная позиция «Клипперс» после санкций НБА за обход потолка зарплат

Стала известна официальная позиция «Клипперс» после санкций НБА за обход потолка зарплат
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Владелец «Клипперс» Стив Баллмер решил не оспаривать санкции, наложенные НБА на клуб за обход потолка зарплат, и не будет предпринимать никаких юридических действий. Его заявление приводит в социальных сетях инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«Это был очень непростой период для всех, кто связан с «Клипперс», и я искренне сожалею о случившемся. Хочу извиниться перед нашими болельщиками, сотрудниками и владельцами других клубов НБА за то отвлечение и то напряжение, которые вызвала эта ситуация. Как основной владелец команды, я принимаю на себя ответственность.

Мы намерены оставить эту главу позади. Мы сообщили НБА, что принимаем назначенные лигой санкции, выплатили штраф и теперь движемся дальше. У нас по-прежнему есть разногласия с выводами, изложенными в отчёте, однако я не хочу сосредотачивать на этом внимание. Владельцы клубов должны поддерживать лигу, а не отвлекать её от работы.

Впереди нас ждут серьёзные испытания, но наша решимость столь же велика. Мы продолжим строить команду и вкладываться в развитие нашего сообщества. Доверие болельщиков — наш главный приоритет. У нас талантливый состав, сильные специалисты и чёткое понимание того, куда мы движемся. Я уверен, что мы будем бороться на самом высоком уровне и станем организацией, которой наши болельщики смогут гордиться», — говорится в заявлении.

Стоит отметить, что назначенный «Клипперс» штраф в $ 30 млн стал крупнейшим в истории НБА, применённым к отдельному клубу. Предыдущий рекорд был установлен в 2000 году, когда «Миннесота Тимбервулвз» заплатила $ 3,5 млн за тайное соглашение с форвардом Джо Смитом. Таким образом, финансовое наказание калифорнийского клуба превзошло исторический максимум почти в 10 раз.

Всё, что нужно знать об этом скандале: