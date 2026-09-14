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Сергей Карасёв рассказал, как «Зенит» готовится к новому сезону при Ивановиче

Сергей Карасёв рассказал, как «Зенит» готовится к новому сезону при Ивановиче
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Форвард санкт-петербургского «Зенита» Сергей Карасёв рассказал о процессе адаптации команды к требованиям нового главного тренера Душко Ивановича. Баскетболист заявил, что предсезонка проходит интенсивно, а все игроки находятся на позитиве.

«Предсезонка проходит интенсивно, все на позитиве, все довольны. С каждой тренировкой всё лучше понимаем нового тренера, его требования. Всё-таки у нас новый тренер. В команде есть новички. Скоро Суперкубок, а там рукой подать до первой игры сезона. Поэтому, в принципе, движемся неплохо. На Кубке Кондрашина и Белова не получилось выиграть. Были травмы, плюс все ребята под нагрузками. Наша главная задача сейчас — непосредственно подготовка к сезону.

Что касается тренера, у Душко очень интенсивные тренировки. С другой стороны, в баскетболе очень важна физика, и нам ещё предстоит её подтянуть, но мы с уважением относимся к философии тренера и стараемся делать то, что он просит. Душко очень позитивный, отзывчивый и приятный в общении человек. К нему можно подойти, поговорить. Если нужно, он расскажет о каких-то недочётах», — приводит слова Карасёва Metaratings.

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