Форвард «Зенита» Карасёв выразил надежду на скорое возвращение российского баскетбола

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Сергей Карасёв выразил надежду на скорое возвращение российских клубов и сборных на международную арену. По его словам, это особенно важно для молодых игроков, которым не хватает опыта выступлений на высоком уровне.

«Сейчас нас потихоньку начали возвращать в разных видах спорта, поэтому надеюсь, что скоро вернут и баскетбол.

Очень важно, чтобы наши сборные и клубы выступали на международной арене. В первую очередь это важно для молодых ребят, которые могут набраться опыта. Этого очень сильно не хватает, поэтому надеюсь на скорое возвращение», — цитирует Карасёва Metaratings.