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Форвард «Зенита» Карасёв выразил надежду на скорое возвращение российского баскетбола

Форвард «Зенита» Карасёв выразил надежду на скорое возвращение российского баскетбола
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Форвард санкт-петербургского «Зенита» Сергей Карасёв выразил надежду на скорое возвращение российских клубов и сборных на международную арену. По его словам, это особенно важно для молодых игроков, которым не хватает опыта выступлений на высоком уровне.

«Сейчас нас потихоньку начали возвращать в разных видах спорта, поэтому надеюсь, что скоро вернут и баскетбол.

Очень важно, чтобы наши сборные и клубы выступали на международной арене. В первую очередь это важно для молодых ребят, которые могут набраться опыта. Этого очень сильно не хватает, поэтому надеюсь на скорое возвращение», — цитирует Карасёва Metaratings.

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