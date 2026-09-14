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Владимир Гомельский оценил шансы Каракаша завоевать авторитет в УНИКСе

Владимир Гомельский оценил шансы Каракаша завоевать авторитет в УНИКСе
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Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский оценил работу главного тренера УНИКСа Милана Каракаша перед его дебютным сезоном в Единой лиге ВТБ. По его мнению, авторитет наставника не формируется за один год, а лишь нарабатывается со временем.

— На турнире Кондрашина главный тренер УНИКСа Каракаш показался иногда слишком мягким в некоторых тренерских решениях. Как вы думаете, такие игроки, как Рейнольдс, Шаманич, Ратэн-Мэйс, могут подорвать авторитет тренера? Всё-таки харизмы и авторитета Перасовича ему явно не хватает.
— Авторитет тренера нарабатывается годами. У Каракаша — первый сезон! Вот он и нарабатывает авторитет тем способом, который кажется ему наиболее правильным. Очень надеюсь, что у него получится, — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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