15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гомельский объяснил, почему МБА так ярко сыграла на Кубке Кондрашина и Белова — 2026

Гомельский объяснил, почему МБА так ярко сыграла на Кубке Кондрашина и Белова — 2026
Комментарии

Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением об игре МБА в Кубке Кондрашина и Белова — 2026 и оценил необходимость смены главного тренера команды. Напомним, вместо Василия Карасёва команду с мая возглавляет Сергей Вознюк.

— Удивила ли вас такая хорошая игра МБА на турнире — это ещё без Савкова и Зубкова в составе. Как вы думаете, замена тренера Карасёва была нужна?
— МБА к этому предсезонному турниру был лучше готов, чем соперники. Кроме того было заметно, что в команде развернулась острая конкуренция за места в составе. Будет интересно следить за тем, как МБА будет прогрессировать по ходу сезона. Мне кажется, что смена главного тренера была необходима, — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Подвели итоги турнира — читайте на «Чемпионате»:
Удивительная МБА, 19-летний MVP и неудачи грандов. Итоги Кубка Кондрашина и Белова — 2026
Удивительная МБА, 19-летний MVP и неудачи грандов. Итоги Кубка Кондрашина и Белова — 2026