Гомельский объяснил, почему МБА так ярко сыграла на Кубке Кондрашина и Белова — 2026

Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением об игре МБА в Кубке Кондрашина и Белова — 2026 и оценил необходимость смены главного тренера команды. Напомним, вместо Василия Карасёва команду с мая возглавляет Сергей Вознюк.

— Удивила ли вас такая хорошая игра МБА на турнире — это ещё без Савкова и Зубкова в составе. Как вы думаете, замена тренера Карасёва была нужна?

— МБА к этому предсезонному турниру был лучше готов, чем соперники. Кроме того было заметно, что в команде развернулась острая конкуренция за места в составе. Будет интересно следить за тем, как МБА будет прогрессировать по ходу сезона. Мне кажется, что смена главного тренера была необходима, — написал Гомельский на своём официальном сайте.