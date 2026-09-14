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Bleacher Report назвал главных претендентов на лидерство по очкам в следующем сезоне НБА

Bleacher Report назвал главных претендентов на лидерство по очкам в следующем сезоне НБА
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Популярное американское издание Bleacher Report назвало главных претендентов на лидерство по очкам в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2026/2027.

Главные претенденты на лидерство по очкам в сезоне-2026/2027 НБА:

1. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»).
2. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).
3. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»).
4. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»).
5. Яннис Адетокунбо («Майами Хит»).
6. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).
7. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»).
8. Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»).
9. Дени Авдия («Портленд Трэйл Блэйзерс»).
10. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»).

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