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Владимир Гомельский оценил селекцию «Зенита» перед сезоном-2026/2027 Единой лиги

Владимир Гомельский оценил селекцию «Зенита» перед сезоном-2026/2027 Единой лиги
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Российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о селекции «Зенита» и перспективах команды в новом сезоне Единой лиги ВТБ. Он ответил на вопрос о том, уступают ли новички питерцев Нэйт Мэйсон и Айк Ирэбу в классе Тренту Фрейзеру и Ксавьеру Муну, а также оценил продление контракта Сергея Карасёва и назначение Душко Ивановича.

— Не кажется ли вам, что новые легионеры «Зенита» Мэйсон и Ирэбу уступают в классе Фрейзеру и Муну и вообще селекция питерцев оставляет много вопросов — в том числе продление Карасёва, который уже явно не вернётся к лучшим свои кондициям, и назначение Ивановича, очень специфического тренера. В целом «Зенит» стал слабее, чем был в прошлом сезоне?
— «Зенит» сменил главного тренера, подписал игроков-легионеров на те позиции, которые стали вакантными. Смогут ли Мэйсон и Ирэбу дать команде скорость, управляемость и результативность, которую давали Мун и Фрейзер, я не знаю. Оценить это возможно будет только к середине сезона. А опыт Карасёва на позиции лёгкого форварда остаётся необходимым в различных ситуациях. Мне будет очень интересно наблюдать за тем, как тренер Иванович будет выстраивать свои методы управления командой во время игр, — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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