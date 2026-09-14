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Владимир Гомельский назвал две самые интересные команды Евролиги сезона-2026/2027

Владимир Гомельский назвал две самые интересные команды Евролиги сезона-2026/2027
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Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос о том, за какой командой Евролиги интереснее всего следить в сезоне-2026/2027 с точки зрения качества игры.

— За какой командой (командами) Евролиги интереснее всего последить в этом сезоне в плане качества игры?
— «Панатинаикос» и «Дубай». В обеих командах новые, но очень опытные и изобретательные тренеры, — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Стоит отметить, что предстоящий сезон станет последним, в котором Евролига проводится по круговой системе с участием 20 клубов и с 38 турами регулярного чемпионата.

Начиная с сезона-2027/2028 лига планирует расширение и переход на систему конференций, при которой клубы будут сгруппированы по определённым критериям и не обязательно сыграют друг с другом дважды.

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