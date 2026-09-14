Журналист назвал звезду НБА, которого обожают в «Голден Стэйт»

Калифорнийский журналист Тим Каваками заявил, что команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» в будущем может приобрести 29-летнего звёздного атакующего защитника Девина Букера, выступающего за коллектив «Финикс Санз».

«Я думаю, «Голден Стэйт Уорриорз» слишком сильно его хочет, если честно. Но они его обожают. Стив [Керр] его обожает. Букеру нравилось играть под руководством Стива [в сборной]. Я знаю, что «Уорриорз» будут первыми в очереди на его обмен, говоря: «У нас есть три пика первого раунда, которые мы можем вам отдать», — приводит слова Каваками издание Yahoo Sports.