Капитан Франции Уильямс отреагировала на поражение от США в финале женского ЧМ-2026

30-летняя баскетболистка женской НБА (WNBA) из команды «Голден Стэйт Валькириз» и капитан сборной Франции Габби Уильямс отреагировала на поражение в финале чемпионата мира от США (79:97).

«Я просто сказала своим партнёрам по команде не опускать головы сегодня вечером. Нам есть чем гордиться, но, думаю, мы запомним это чувство. Конечно, мы сейчас разочарованы, но, думаю, мы показываем понемногу, что Франция — баскетбольная страна. Это была моя цель, когда я присоединилась к этой команде… изменить культуру. Очевидно, у нас более высокие ожидания, но мы до этого дойдём.

Этот коллектив был простым для того, чтобы стать тут капитаном. Было, очевидно, страшновато получить эту роль, это давление, но я думаю, что именно с этим набором игроков было очень легко. Я просто хотела вложить в них как можно больше и заставить их чувствовать себя уверенно, потому что я действительно всё ещё верю в каждого человека в нашем составе. Я просто хочу, чтобы они верили в себя.

Какой у нас был настрой? Мы не собирались показывать слабости на площадке и не хотели проявлять никаких сомнений в своих силах. Если бы мы это сделали, соперницы съели бы нас живьём», — приводит слова Уильямс Yahoo Sports.