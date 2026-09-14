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Фото: Егор Дёмин посетил US Open — 2026

Фото: Егор Дёмин посетил US Open — 2026
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20-летний российский разыгрывающий защитник Егор Дёмин, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Бруклин Нетс», опубликовал в социальных сетях фотографии с теннисного турнира US Open, который проходил в Нью Йорке с 23 августа по 14 сентября.

Фото: Из личного архива Егора Дёмина

Фото: Из личного архива Егора Дёмина

Фото: Из личного архива Егора Дёмина

Фото: Из личного архива Егора Дёмина

В финале турнира немецкий теннисист Александр Зверев одолел американца Бена Шелтона, занимающего в рейтинге АТР четвёртое место, со счётом 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2.

Этот титул стал для Зверева вторым в сезоне и одновременно в карьере на турнирах «Большого шлема» — в июне текущего года он выиграл «Ролан Гаррос», одолев в финале итальянца Флавио Коболли.

US Open (м). Финал
13 сентября 2026, воскресенье. 21:20 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 5 6