Фото: Егор Дёмин посетил US Open — 2026

20-летний российский разыгрывающий защитник Егор Дёмин, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Бруклин Нетс», опубликовал в социальных сетях фотографии с теннисного турнира US Open, который проходил в Нью Йорке с 23 августа по 14 сентября.

Фото: Из личного архива Егора Дёмина

Фото: Из личного архива Егора Дёмина

Фото: Из личного архива Егора Дёмина

Фото: Из личного архива Егора Дёмина

В финале турнира немецкий теннисист Александр Зверев одолел американца Бена Шелтона, занимающего в рейтинге АТР четвёртое место, со счётом 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2.

Этот титул стал для Зверева вторым в сезоне и одновременно в карьере на турнирах «Большого шлема» — в июне текущего года он выиграл «Ролан Гаррос», одолев в финале итальянца Флавио Коболли.