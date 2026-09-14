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Всеволод Ищенко пропустит матчи Суперкубка Единой лиги — 2026

Всеволод Ищенко пропустит матчи Суперкубка Единой лиги — 2026
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21-летний российский профессиональный баскетболист Всеволод Ищенко, играющий на позиции атакующего защитника за команду «Локомотив-Кубань», не поможет клубу в матчах Суперкубка Единой лиги ВТБ, о чём сообщила пресс-служба краснодарского коллектива.

«Защитник ПБК «Локомотив-Кубань» Всеволод Ищенко не сможет помочь команде на предстоящем 17-20 сентября турнире. По ходу прошлого сезона баскетболист получил повреждение, которое усугубилось во время матчей в Летней лиге НБА.

На данный момент Всеволод проходит финальную стадию реабилитации. Желаем скорейшего восстановления Севе и с нетерпением ждём возвращения!» — говорится в заявлении клуба.

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