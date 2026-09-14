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Лидер сборной США Стюарт — первая в истории баскетболистка, ставшая двукратным MVP ЧМ

Лидер сборной США Стюарт — первая в истории баскетболистка, ставшая двукратным MVP ЧМ
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32-летняя американская профессиональная баскетболистка Брианна Стюарт, выступающая в женской НБА (WNBA) за команду «Нью-Йорк Либерти», стала первой в истории двукратной обладательницей звания самого ценного игрока (MVР) чемпионата мира.

ЧМ-2026 (ж) . Финал
13 сентября 2026, воскресенье. 21:00 МСК
США
Окончен
97 : 79
Франция
США: Стюарт - 22, Янг - 18, Коппер - 15, Грей - 12, Кларк - 12, Бостон - 7, Коллье - 6, Риз - 3, Ховард - 2, Бекерс, Ситрон, Ириафен
Франция: Малонга - 21, Уильямс - 20, Ээи-Вукосавлевич - 8, Салаун - 7, Бадьян - 7, Лейте - 5, Жоанне - 5, Туре - 3, Лакан - 2, Астье - 1, Гейе, Бернье

В финале американские баскетболистки обыграли сборную Франции со счётом 97:79 (17:20, 26:25, 30:12, 24:22). Брианна стала лучшим игроком матча, оформив по его итогам дабл-дабл, — у неё 22 очка, 10 подборов, четыре передачи и две потери при коэффициенте эффективности «+30». Средняя статистика Стюарт на этом турнире — 12,8 очка, 7,3 подбора и 2,8 передачи за игру.

Впервые Брианна была признана MVP на чемпионате мира — 2018 в Тенерифе, Испания.

Календарь женского ЧМ-2026 по баскетболу
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