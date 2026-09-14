Лидер сборной США Стюарт — первая в истории баскетболистка, ставшая двукратным MVP ЧМ

32-летняя американская профессиональная баскетболистка Брианна Стюарт, выступающая в женской НБА (WNBA) за команду «Нью-Йорк Либерти», стала первой в истории двукратной обладательницей звания самого ценного игрока (MVР) чемпионата мира.

В финале американские баскетболистки обыграли сборную Франции со счётом 97:79 (17:20, 26:25, 30:12, 24:22). Брианна стала лучшим игроком матча, оформив по его итогам дабл-дабл, — у неё 22 очка, 10 подборов, четыре передачи и две потери при коэффициенте эффективности «+30». Средняя статистика Стюарт на этом турнире — 12,8 очка, 7,3 подбора и 2,8 передачи за игру.

Впервые Брианна была признана MVP на чемпионате мира — 2018 в Тенерифе, Испания.