Новичок «Зенита» Ирэбу рассказал, планирует ли учить русский язык

31-летний американский разыгрывающий защитник, новичок баскетбольного клуба «Зенит» Айк Ирэбу высказался о русском языке после прихода в санкт-петербургский коллектив.

— Планируете выучить несколько русских слов?

— Знаю «привет» и «дай». Я очень медленно изучаю новые языки, а русский — довольно сложный, — приводит слова Ирэбу «Матч ТВ».

Контракт Айка и «Зенита» рассчитан на один год — до конца сезона-2026/2027.

Прошедший сезон Ирэбу начинал в «Валенсии», где провёл три матча и успел завоевать Суперкубок Испании. После этого перешёл в «Варезу». В чемпионате Италии он набирал 16,5 очка и отдавал 4,9 передачи.