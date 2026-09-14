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Новичок «Зенита» Ирэбу рассказал, планирует ли учить русский язык

Новичок «Зенита» Ирэбу рассказал, планирует ли учить русский язык
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31-летний американский разыгрывающий защитник, новичок баскетбольного клуба «Зенит» Айк Ирэбу высказался о русском языке после прихода в санкт-петербургский коллектив.

— Планируете выучить несколько русских слов?
— Знаю «привет» и «дай». Я очень медленно изучаю новые языки, а русский — довольно сложный, — приводит слова Ирэбу «Матч ТВ».

Контракт Айка и «Зенита» рассчитан на один год — до конца сезона-2026/2027.

Прошедший сезон Ирэбу начинал в «Валенсии», где провёл три матча и успел завоевать Суперкубок Испании. После этого перешёл в «Варезу». В чемпионате Италии он набирал 16,5 очка и отдавал 4,9 передачи.

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