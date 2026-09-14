Кокошков рассказал, почему «Финикс» выбрал под 1-м номером Эйтона, а не Дончича в 2018-м

Бывший тренер команды НБА «Финикс Санз» Игор Кокошков высказался о драфте 2018 года, когда клуб под первым номером выбрал центрового Деандре Эйтона, а не защитника Луку Дончича.

«У нас не было ни одного стратегического обсуждения относительно того, кого мы будем выбирать на драфте, что дало мне понять, что решение уже принято. Роберт Сарвер поехал в Аризону — там была эмоциональная связь… Мы подписали Девина Букера. Что касается Луки — и это только мои предположения — Сарвер, вероятно, видел в нём игрока с высоким объёмом бросков, который умеет отдавать передачи, но не настоящего разыгрывающего. Не чистого «первого номера», который мог бы идеально сочетаться с Букером на «второй» позиции. Их наборы навыков, по его мнению, не совпадали. Вероятно, это было его решение.

Сарвер смотрел только один матч Луки вживую и поужинал с ним. Он уже принял решение, и всё, что происходило с Лукой, было просто поиском причины подтвердить, что Эйтон — наш выбор. Единственный раз, когда мы действительно обсуждали Эйтона, был в сам день драфта. Комната была забита; мы просто ждали, когда день закончится. Сарвер подошёл и сел с нами. Мы говорили обо всём, кроме драфта.

Я никогда этого не забуду — когда он выходил из офиса, он повернулся к Корлиссу Уильямсону, который отличный парень и мой хороший друг. Он повернулся к Корлиссу и спросил: «Кого мы выбираем сегодня вечером?» Корлисс посмотрел на меня и сказал: «Тренер, что мы делаем?» Я сказал: «Мы выбираем Луку, подписываем Капелу свободным агентом и смотрим, захочет ли «Атланта» обменять свой пик». На что Сарвер ответил «ОК» и вышел. Я был в восторге от того, что он решил спросить меня об этом за полчаса до драфта… (смеётся)», — приводит слова Кокошкова Basketballsphere.