Кущенко объяснил, почему считает «Парму» наследником «Урал-Грейта»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о «Бетсити Парме».

— Можно ли называть «Парму» наследником «Урал-Грейта»? И следите ли вы за ней по-особенному как пермяк?

— Я переживаю за все клубы и много лет уделяю внимание тому, чтобы они были системными. А системность — это финансирование, управление, менеджмент, умение зарабатывать. Пермь, кстати, давно зарабатывает на билетах — это наследие «Урал-Грейта». Когда приезжаю в Пермь, вижу на семейных трибунах детей и внуков тех, кто болел за нас ещё в нулевые. Это наследие неотъемлемо.

Мы очень ждём, когда Пермь построит новую арену — на 10 500 мест, одну из крупнейших баскетбольных арен России. За Родину всегда переживаю. Большая благодарность губернатору: он и сам вырос на нашем «Урал-Грейте». «Дом спорта» в Лядах, откуда я сам и откуда начинался «Урал-Грейт», разрешили переименовать в «Дом спорта Урал-Грейта». Это мелочь, но очень приятная.

Поэтому, несомненно, «Парма» — наследник «Урал-Грейта». Уралгрейтовские игроки сегодня работают в «Парме». Очень хорошая работа сделана за последние годы Евгением Пашутиным. «Парма» многие годы показывает яркий баскетбол, особенно матчи против ЦСКА, — это сложившийся бренд для Перми, и билеты на них быстро распродаются. А 2 октября мы открываем Winline Кубок именно в Перми: «Парма» — ЦСКА, — приводит слова Кущенко «Советский спорт».