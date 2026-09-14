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Кокошков сказал, кого бы стоило выбрать «Финиксу» вместо Эйтона или Дончича в 2018-м

Кокошков сказал, кого бы стоило выбрать «Финиксу» вместо Эйтона или Дончича в 2018-м
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Бывший тренер команды НБА «Финикс Санз» Игор Кокошков высказался о двух чемпионах лиги — Шее Гилджес-Александере («Оклахома-Сити Тандер») и Джейлене Брансоне («Нью-Йорк Никс»).

«Мы до этого говорили об Эйтоне и Луке, и это правильно. Однако мы забываем, что два MVP финалов и чемпиона вышли из-за их спин, при всём уважении к обоим. Шей [Гилджес-Александер] — MVP финала и чемпион. Джейлен Брансон — MVP финала и чемпион. Возможно, мы говорим не о тех игроках.

Мы на самом деле привозили Шея на просмотр [в «Финикс»] — один публичный и один неофициальный, секретный просмотр в доме Сарвера, с идеей выбрать его. Мы продолжаем говорить об Эйтоне и Луке, но, возможно, не стоило выбирать ни того, ни другого. Нам стоит говорить о Шее и Джей-Би, учитывая, что они достигли большего на данный момент из того же класса», — приводит слова Кокошкова Basketball Sphere.

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