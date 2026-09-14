«Евролига теряет много». В Сербии высказались об отсутствии российских команд

Вице-президент по финансам и маркетингу Федерации баскетбола Сербии Филип Сунтурлич высказался об отсутствии российских команд в Евролиге.

— Считаете ли вы, что Евролига много потеряла из-за отсутствия российских команд?

— Моё личное мнение, и, я думаю, мнение всех нормальных любителей баскетбола, что без ЦСКА, без «Зенита» Евролига теряет много. ЦСКА стал мощной силой в европейском и мировом баскетболе — и с организационной точки зрения, и со спортивной. Выигрывал трофеи, всегда был в топ-4 Евролиги. То же с организационной структурой, планами и будущим. Также у вас были сильные «Химки», УНИКС, «Локомотив-Кубань». Поэтому я думаю, что в будущем, когда всё вернётся в нормальные условия и все российские команды будут соревноваться, то европейский и мировой баскетбол только выиграет, — приводит слова Сунтурлича «Советский спорт».