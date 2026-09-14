«Он должен заплатить все $ 50 млн». Галлинари обвинил Кавая Леонарда в срыве карьеры

38-летний итальянский форвард Данило Галлинари, выступавший в НБА, обвинил чемпиона лиги Кавая Леонарда в срыве своей карьеры в лиге на фоне скандала игрока с контрактом, заключённым с «Лос-Анджелес Клипперс».

Галлинари покинул «Клипперс» в 2019 году в рамках обмена с «Оклахома-Сити Тандер», который привёл Пола Джорджа в Лос-Анджелес — шаг, который позже обеспечил приход Леонарда в стан «парусников».

«То, что произошло с моей карьерой в НБА, решил не генеральный менеджер и не владелец, а игрок, который решил, что эта команда недостаточно хороша и хочет чего-то другого. Он должен заплатить все эти $ 50 млн. Он изменил траекторию моей карьеры и поставил меня в сложную ситуацию, отправив меня из Лос-Анджелеса.

Он должен отдать эти деньги на благотворительность. Он должен заплатить все $ 50 млн, а не только $ 700 тыс.», — сказал Галлинари в подкасте A Cresta Alta.