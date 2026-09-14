«Было обидно, что он ушёл». Защитник «Зенита» Карасёв — об уходе Трента Фрейзера

Защитник «Зенита» Сергей Карасёв заявил, что порадовался за бывшего партнёра по команде Трента Фрейзера, который перешёл в клуб Евролиги. 22 июля итальянский клуб «Виртус» из Болоньи официально объявил о подписании американского защитника.

«Я очень люблю Трента. Мы с ним в прекрасных отношениях, очень хорошо дружили. Понятное дело, что было обидно, что он ушёл. Но, с другой стороны, я порадовался за него, что он перешёл в команду Евролиги, в сильный клуб. Он хотел попробовать свои силы. Баскетбольная карьера непредсказуема. Люди приходят, уходят, подписывают новые контракты, поэтому я думаю, что для него это шаг вперёд. Он хочет испытать себя там, поэтому мы обязательно будем поддерживать связь и общаться», – приводит слова Карасёва телеграм-канал «СБГ Daily».