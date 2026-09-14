Карасёв: сколько очков набирать — неважно. Самое главное, чтобы команда побеждала

Защитник «Зенита» Сергей Карасёв рассказал о своей игре и подчеркнул, что главное для него — победа команды.

«В первую очередь отдохнул головой, физически немножко отдохнул, подлечил травмы и взял тренера, занимался индивидуально. Считаю, что тренер использует меня так, как он видит меня. То есть мне это нравится, подходит под мой стиль. В принципе, игра команды подходит под мой стиль.

Ребята меня выводили, я забивал, поэтому надеюсь продолжать в том же духе. Я всегда говорил во всех интервью и всегда отмечаю, что для меня самое важное – это победа. Сколько очков набирать – неважно. Самое главное, чтобы команда побеждала», – приводит слова Карасёва телеграм-канал «СБГ Daily».