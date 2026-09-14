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Тренер «Автодора» Вергун высказался о поражении от «Динамо» в финале предсезонного турнира

Тренер «Автодора» Вергун высказался о поражении от «Динамо» в финале предсезонного турнира
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Главный тренер «Автодора» Ростислав Вергун прокомментировал поражение своей команды в финальном матче III турнира памяти В.Е. Родионова с «Динамо» (Владивосток), который завершился со счётом 88:94.

«Во-первых, хотел бы поблагодарить болельщиков, отметить их. Сумасшедшая атмосфера сегодня была в «Звёздном» — видно, что люди соскучились по своей команде, по игре. Мне кажется, игра получилась интересной, равной. Для болельщиков такой небольшой предсезонный подарок нам всё-таки удалось сделать.

Что касается спортивного результата — очень хороший опыт для нашего состава, чтобы понимать, чего стоит победа на этом уровне. В этой игре нет мелочей, и мы слишком много и часто позволяли сопернику возвращаться в игру и использовать свои сильные стороны. Во многом мы могли и должны были сделать определённые вещи лучше. Поэтому — хороший опыт. Спасибо «Динамо», поздравляем их с победой. До встречи в сезоне», — приводит слова Вергуна пресс-служба «Автодора».

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