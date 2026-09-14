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Игрок сборной Словении Мурич: Дончич сейчас находится на пике своих возможностей

Игрок сборной Словении Мурич: Дончич сейчас находится на пике своих возможностей
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Партнёр разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича по сборной Словении форвард Эдо Мурич заявил, что предстоящий сезон может стать лучшим в карьере 27-летнего звёздного баскетболиста.

«Сейчас он находится в том возрасте, когда достигает пика своих возможностей. Он уже не ребёнок. Каждый раз, когда я вижу его с мячом, он становится всё лучше. Не могу дождаться следующего сезона, чтобы увидеть его в ещё более значимой роли в «Лейкерс». Надеюсь, он сможет провести весь сезон без травм, потому что этот сезон действительно может стать для него лучшим в карьере», – приводит слова Мурича журналист Мартин Павчик в социальной сети Х.

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