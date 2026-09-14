Кириленко высказался о возможном введении Fan ID на баскетбольных матчах в России

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался о возможном введении карты болельщика для посещения баскетбольных матчей в России.

— В футболе сейчас расширяется использование карты болельщика. Вы наверняка знаете, как работает эта система. Нет ли разговоров о том, что она может появиться и в баскетболе? И как вы вообще к этому относитесь? Может ли это стать проблемой?

— Я сам проходил процесс получения карты болельщика. В принципе, он несложный, всё достаточно просто. Но это всё равно дополнительная преграда. Без карты схема максимально простая: купил билет и пошёл на футбол или баскетбол. Здесь же необходимо совершить ещё одно дополнительное действие. Даже если оно несложное, уверен, определённый процент болельщиков это остановит. Человек хотел легко купить билет и пойти на матч, а столкнулся с дополнительной процедурой и решил отказаться.

Есть и другой момент. Например, если ты покупаешь три-четыре билета для своей семьи и детей или хочешь купить билет в подарок другу. Я не знаю, как сейчас устроена система в таких случаях и нужна ли отдельная карта каждому человеку, но в любом случае это усложняет процесс посещения спортивного события. Сама идея неплохая с точки зрения спортивной организации, которая хочет знать своего болельщика, понимать, кто приходит на трибуны. Но мне кажется, пока эта система слишком сложная. Я бы не хотел, чтобы она сейчас появлялась в баскетболе именно потому, что она ограничивает возможность человека максимально просто прийти на матч.

— То есть никаких планов или разговоров об этом пока нет?

— Я о таких разговорах не слышал, — приводит слова Кириленко Metaratings.ru.