В Единой лиге назвали страны, чьи клубы могут войти в состав турнира

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко оценил перспективы расширения лиги за счёт иностранных клубов.

«За счёт дружественных стран рассматривается такая история (расширение лиги). Прежде всего наш внутренний сезонный Кубок говорит о том, что клубы получают разрешение от своих федераций. Что важно, от ФИБА мы получили разрешение участвовать в нашем внутрисезонном турнире. Это очень хороший месседж от международной федерации: «Ребята, вы делаете приличные проекты, которые развивают баскетбол в вашей стране». И не скажу, что это секрет, но два-три клуба на следующий сезон будут к нам стучаться.

Скорее всего, мы будем рассматривать несколько клубов на следующий сезон. Надеюсь, что это произойдёт. Клубы из каких стран рассматриваются? А у нас выбора нет: Сербия, Республика Сербская… Турецкие команды рассматривают (такую возможность), но у них очень плотный календарь. Они с удовольствием бы поиграли, но физически невозможно. А дальше — может, через конец сезона вдруг откроется окно возможностей, мы к этому готовы. Как вы правильно сказали, непростые времена, но не в эти ли времена проверяются все проекты, которые действительно сбалансированы, правильно выстроены, которые поддерживают государственную политику в отрасли спорта. Именно эти проекты сейчас мы тиражируем как Лига ВТБ.

Один из проектов — это МБА (Москва), которая играет только россиянами и которая очень социально значима для Москвы. Этот проект нужно распространять, их инструментарий, их кейс нужно показывать всем регионам, потому что он уже точно считается удачным. Несколько дней назад МБА без лидеров, с травмами выиграла Кубок Кондрашина и Белова — в общем-то очень важный турнир, в календаре ФИБА когда-то был, и за короткое время перед стартом сезона проводился. Поэтому этот кейс мы будем распространять и попросим его декларировать на таких площадках, как экспо-выставки», — приводит слова Кущенко Odds.ru.