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Тренер «Миннесоты» Финч: для сезона уровня MVP Эдвардсу необходимо добавить в защите

Тренер «Миннесоты» Финч: для сезона уровня MVP Эдвардсу необходимо добавить в защите
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Главный тренер «Миннесоты» Крис Финч заявил, что для сезона уровня MVP звёздному разыгрывающему команды Энтони Эдвардсу необходимо прибавить в защите.

«Его обязанности с мячом в атаке сократятся, а в прошлом сезоне это, вероятно, было самым энергозатратным аспектом его игры. Я также считаю, что для сезона уровня MVP ему необходимо добавить в защите. Когда мы использовали более агрессивные схемы в защите, особенно с активными ротациями, в начале его карьеры он стабильно хорошо справлялся.

Возможно, ему требовалось немного больше времени, чтобы распознавать ситуации, поскольку он учился, но в целом он был хорош. Когда мы стали реже использовать ротации, у него могли вновь появиться некоторые вредные привычки», – приводит слова Финча портал Minnnpost.

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