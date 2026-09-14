Тренер «Миннесоты» Финч: для сезона уровня MVP Эдвардсу необходимо добавить в защите

Главный тренер «Миннесоты» Крис Финч заявил, что для сезона уровня MVP звёздному разыгрывающему команды Энтони Эдвардсу необходимо прибавить в защите.

«Его обязанности с мячом в атаке сократятся, а в прошлом сезоне это, вероятно, было самым энергозатратным аспектом его игры. Я также считаю, что для сезона уровня MVP ему необходимо добавить в защите. Когда мы использовали более агрессивные схемы в защите, особенно с активными ротациями, в начале его карьеры он стабильно хорошо справлялся.

Возможно, ему требовалось немного больше времени, чтобы распознавать ситуации, поскольку он учился, но в целом он был хорош. Когда мы стали реже использовать ротации, у него могли вновь появиться некоторые вредные привычки», – приводит слова Финча портал Minnnpost.