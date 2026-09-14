Чарания: «Клипперс» окончательно согласовали обмен Кавая Леонарда в «Торонто»

Руководство клуба НБА «Лос-Анджелес Клипперс» дало окончательное согласие на переход звёздного американского форварда Кавая Леонарда в «Торонто Рэпторс», сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети Х.

В результате сделки Леонард перейдёт в «Рэпторс». Взамен «Клипперс» получат Брэндона Ингрэма, Грейди Дика, два незащищённых пика первого раунда (2031 и 2033 годы), право на обмен пиком первого раунда 2027 года и два пика второго раунда (2030 и 2033 годы).

Напомним, ранее журналист Марк Штейн заявил, что обмен Леонарда задерживается из-за неопределённости в руководстве «Клипперс».