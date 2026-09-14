Экс-форвард «Чикаго», сыгравший в НБА больше 1000 матчей, завершил карьеру

Бывший форвард «Чикаго Буллз» Тадж Гибсон объявил о завершении игровой карьеры.

«Сегодня для меня очень эмоциональный день. После 17 сезонов в НБА я могу честно сказать, что отдал этой игре всё, что у меня было. Баскетбол дал мне возможность осуществить мечту. Будучи ребёнком из Бруклина, я был счастлив получить шанс показать свой талант на самой большой сцене — от Fort Greene Projects до USC и «Чикаго Буллз», а также во всех командах и городах, которые были после этого.

Я благодарен за каждый момент, каждому партнёру по команде, каждому тренеру и каждому человеку, который верил в меня. Я хотел быть тем игроком, на которого могли положиться мои товарищи по команде: человеком, который приносил с собой жёсткость, энергию, лидерство и сердце при каждом выходе на площадку.

Моей семье, моим друзьям, партнёрам, тренерам, агенту, лиге НБА и болельщикам огромное спасибо. Вы все были частью моего пути. Но это не прощание с баскетболом. Это начало нового этапа. После 31 года игры в баскетбол я ухожу без сожалений, зная, что оставил всё на площадке. Бог действительно благословил меня. Спасибо, баскетбол!» — написал Гибсон на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Гибсон был выбран «Буллз» под 26-м номером на драфте 2009 года. За карьеру провёл в НБА 1012 матчей.