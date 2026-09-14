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Экс-центровой «Реала» Алексей Лень стал игроком «Басконии»

Экс-центровой «Реала» Алексей Лень стал игроком «Басконии»
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33-летний украинский центровой Алексей Лень заключил двухлетнее соглашение с испанским клубом «Баскония».

Баскетболист присоединился к испанскому клубу после сезона в мадридском «Реале», где состоялся его дебют в Евролиге.

В прошедшем сезоне центровой провёл 23 матча в турнире, набирая в среднем три очка, два подбора и 0,9 блок-шота за девять минут на площадке.

Напомним, за три дня до старта сезона-2025/2026 НБА украинца из состава отчислил «Нью-Йорк Никс».

В НБА Лень выступал с 2013 года. За это время в североамериканской лиге он представлял такие клубы, как «Финикс Санз», «Атланта Хоукс», «Сакраменто Кингз», «Торонто Рэпторс», «Вашингтон Уизардс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

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