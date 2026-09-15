Павичевич подвёл итоги турнира памяти Родионова, где «Самара» заняла третье место

Тренер «Самары» Милош Павичевич после победы над «Барнаулом» (87:58) в матче за третье место подвёл итоги турнира памяти Владимира Родионова для своей команды.

«Первая четверть сложилась для нас удачно. Мы поймали кураж и держали соперника на расстоянии всю игру. С виду могло показаться, что матч получился для нас лёгким. Но это не так. Победа вышла очень непростой. У «Барнаула» сегодня энергии было меньше, чем у нас, так как вчера они играли свой полуфинал на четыре часа позже «Самары».

Если говорить про итоги турнира, то я доволен своей командой. Наша цель – подготовка к сезону. Мы играем контрольные матчи, налаживаем взаимодействия. Вчера и сегодня моим ребятам многое удалось. Я очень доволен второй половиной матча с «Динамо», хороший матч мы провели сегодня с «Барнаулом». Работаем дальше. Впереди у нас – турнир в Перми», – приводит слова Павичевича пресс-служба самарского клуба.