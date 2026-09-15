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Андрей Кириленко отреагировал на появление нового «АК-47» в НБА

Андрей Кириленко отреагировал на появление нового «АК-47» в НБА
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) и бывший игрок НБА Андрей Кириленко отреагировал на выбор новичка «Лос-Анджелес Лейкерс» Артура Калумы.

Баскетболист взял 47-й номер, благодаря чему в лиге появилось новое «АК-47». Именно такое прозвище в годы выступлений в НБА носил Кириленко — оно было образовано от его инициалов и игрового номера.

— Артур Калума из «Лейкерс» взял 47-й номер и стал «АК-47». Можно ли сказать, что это референс на вас?
— Я не знаю. АК — инициалы не только у меня. Я же не могу запретить другому человеку называться «АК-47». Конечно он может выбрать это прозвище, почему нет, — приводит слова Кириленко «Советский спорт».

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