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Тревелин Куин поделился первыми впечатлениями от России и «Локомотива-Кубани»

Тревелин Куин поделился первыми впечатлениями от России и «Локомотива-Кубани»
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Новоиспечённый защитник краснодарского «Локомотива-Кубань» Тревелин Куин поделился впечатлениями от пребывания в команде. Он отметил, что в России все оказались очень доброжелательными.

— Как тебе здесь?
— Всё отлично. У нас классный подбор игроков. Все в России оказались очень доброжелательными. Я получаю удовольствие, — сказал Куин в видео сообщества VK «Локомотив-Кубань».

Стоит отметить, что Тревелин Куин не был выбран на драфте НБА 2020 года, однако сумел закрепиться в лиге и провести четыре сезона, сыграв 62 матча за «Хьюстон Рокетс», «Индиану Пэйсерс» и «Орландо Мэджик». В среднем он набирал 4,1 очка, 1,7 подбора и 1,1 передачи за 11,9 минуты.

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