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Защитник «Локо» Тревелин Куин рассказал, как NBA 2K помогала ему узнавать баскетболистов

Защитник «Локо» Тревелин Куин рассказал, как NBA 2K помогала ему узнавать баскетболистов
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Новоиспечённый защитник краснодарского «Локомотива-Кубань» Тревелин Куин рассказал, за какими игроками ему нравилось следить в детстве. По его словам, он не особенно любил смотреть баскетбол и знал игроков благодаря NBA 2K. Куин отметил, что хотел быть похожим на Рэя Аллена и немного на Кармело Энтони.

— За какими игроками тебе нравилось следить в детстве?
— Сложно сказать. В детстве я не особенно любил смотреть баскетбол. Игроков я знал благодаря тому, что много играл в NBA 2K на приставке. Хотел быть похожим на Рэя Аллена и немного на Кармело Энтони — он тоже из Мэриленда.

На этом, пожалуй, всё. Я не садился специально перед телевизором, чтобы посмотреть матч. Мне больше нравилось пойти в парк или в зал и самому побросать мяч в корзину, — сказал Куин в видео сообщества VK «Локомотив-Кубань».

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