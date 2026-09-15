«Даже представить не мог». Защитник из США Тревелин Куин — о своём появлении в России

Новоиспечённый американский защитник краснодарского «Локомотива-Кубань» Тревелин Куин рассказал, что не мог представить своё появление в России, и поделился ожиданиями от первого опыта игры в Европе.

— У тебя довольно необычный баскетбольный путь: разные университеты, G-Лига, НБА, Китай. Если оглянуться назад, мог ли ты представить, что в итоге окажешься в России?

— Даже представить не мог. Я понятия не имел, каким бывает баскетбол за пределами НБА. Но оказалось, что и в других странах можно жить полноценной, интересной жизнью и играть в баскетбол. Жизнь в Китае стала для меня очень важным опытом. Теперь я начинаю узнавать Россию. У меня появилась возможность познавать мир — не только с баскетбольной точки зрения, но и просто открывать для себя жизнь в других странах.

— Ты впервые в Европе. Чего ожидал перед приездом?

— Я ожидал столкнуться с другой культурой и познакомиться с новыми людьми. Специально не готовился — решил просто принимать всё как есть и погрузиться в этот неизведанный опыт. Буду учиться по ходу дела, а потом, возможно, вспоминать разные истории и приключения. Это замечательно — выйти на улицу и ощутить жизнь во всей её полноте. Путешествие похоже на путь, в котором важен не столько конечный пункт, сколько всё, что происходит по дороге, — сказал Куин в видео сообщества VK «Локомотив-Кубань».