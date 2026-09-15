«Всё оказалось иначе». Американский баскетболист рассказал о культурном шоке в России

Новоиспечённый американский защитник краснодарского «Локомотива-Кубань» Тревелин Куин рассказал о своих первых впечатлениях от России. Баскетболист также отметил доброжелательность и гостеприимство местных жителей, признавшись, что испытал культурный шок.

— Ты набрал с собой много тёплой одежды, а приехал в жаркий Краснодар. Как так получилось?

— Да, я взял целый чемодан: тёплые тренировочные штаны, куртки, зимнюю обувь. Думал, что в России морозы каждый день. А потом вышел из самолёта в Краснодаре — и удивился: здесь жарко, как во Флориде. Это один из самых жарких штатов США. К тому же здесь высокая влажность — примерно как в Турции. В таком климате я чувствую себя превосходно. Теперь я уже понял, какую одежду брать с собой. Тёплые вещи подождут зимы в Краснодаре.

— Ты приехал в совершенно новую для себя часть мира и не до конца понимал, чего ожидать. Что удивило тебя больше всего в первые дни?

— Наверное, то, какие здесь все добрые и гостеприимные. Не сочтите это за неуважение, но у нас многие, услышав о России, думают, что русские люди угрюмые и агрессивные. Поэтому я испытал настоящий культурный шок, когда увидел, насколько всё здесь иначе. С первого дня в России у меня не было ни единого повода для недовольства. Считаю, что мне очень повезло впервые приехать именно в Краснодар, — сказал Куин в видео сообщества VK «Локомотив-Кубань».

Тревелин Куин не был выбран на драфте НБА 2020 года, но впоследствии сумел пробиться в лигу. За четыре сезона он сыграл 62 матча за «Хьюстон Рокетс», «Индиану Пэйсерс» и «Орландо Мэджик». В среднем за игру защитник проводил на площадке 11,9 минуты, набирал 4,1 очка, совершал 1,7 подбора и отдавал 1,1 передачи.

В конце июля 29-летний Куин заключил контракт с «Локомотивом-Кубань». Предыдущий сезон он провёл в составе китайского клуба «Гуандун Саузерн Тайгерс». В 39 матчах регулярного чемпионата защитник в среднем набирал 19,9 очка, делал 5,7 подбора, 5,2 передачи и 2,6 перехвата, реализуя 49,3% бросков с игры.