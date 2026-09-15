Тренер Егора Дёмина рассказал, как помогает российскому защитнику прогрессировать в НБА

Индивидуальный тренер 20-летнего российского защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина Зак Гонзалес поделился своим подходом к работе с игроком.

«Больше внимания уделяется тому, кем мы становимся в процессе пути. А не тому, какова конечная цель», — приводит слова Гонзалеса сообщество VK «Команда Егора Дёмина».

На драфте НБА 2025 года Егор Дёмин был выбран «Бруклином» под общим восьмым номером, что стало самым высоким выбором российского игрока за всю историю драфтов ассоциации.

В дебютном сезоне-2025/2026 Дёмин провёл 52 матча, 45 из которых начал в стартовом составе, набирая в среднем 10,3 очка, 3,2 подбора и 3,3 передачи за 25,2 минуты.