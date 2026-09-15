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«Пробки ужасные». Американский защитник «Локо» Куин — о первых днях в Краснодаре

«Пробки ужасные». Американский защитник «Локо» Куин — о первых днях в Краснодаре
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Новоиспечённый защитник краснодарского «Локомотива-Кубань» Тревелин Куин поделился первыми впечатлениями о городе.

— Что ты уже успел посмотреть в Краснодаре?
— Здесь жарко, а пробки ужасные — нигде таких не видел. Я несколько лет жил в Калифорнии. Рестораны отличные. Жаль, что пока не нашёл места, где можно поиграть в гольф. Это меня расстроило. Зато арена и тренировочный зал великолепные. Команда хорошо укомплектована, поэтому я с большим интересом жду начала сезона.

— Есть место, которое тебе особенно понравилось?
— Пока больше всего понравились рестораны. В первые дни я жил в отеле, и при нём был отличный ресторан. Ещё мне понравился ресторан «Макароны». Патрик свозил меня в «Джимми Чу». Я увидел меню, оценил обстановку и подумал: «Вау, в Краснодаре есть места такого уровня». Но мне ещё многое предстоит увидеть, — сказал Куин в видео сообщества VK «Локомотив-Кубань».

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