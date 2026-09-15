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Названа возможная стартовая пятёрка «Торонто» на сезон-2026/2027 после перехода Леонарда

Названа возможная стартовая пятёрка «Торонто» на сезон-2026/2027 после перехода Леонарда
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Аккаунт Basketball Forever в социальной сети Х представил возможную стартовую пятёрку клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Торонто Рэпторс» на сезон-2026/2027 после того, как обмен двукратного чемпиона лиги Кавая Леонарда официально состоялся.

Стартовая пятёрка «Торонто Рэпторс» на сезон-2026/2027:

Иммануэль Куикли;
Ар Джей Барретт;
Кавай Леонард;
Скотти Барнс;
Якоб Пёлтль.

Запасные «Рэпторс» на сезон-2026/2027:

Джамал Шид;
Джа'Кобе Уолтер;
Аллен Грейвс;
Кайл Андерсон;
Коллин Мюррей-Бойлс.

Кавай выступал за «Торонто» в сезоне-2018/2019, по итогам которого помог клубу стать чемпионом лиги, обыграв в финале «Голден Стэйт Уорриорз» (4-2).

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