Названа возможная стартовая пятёрка «Торонто» на сезон-2026/2027 после перехода Леонарда

Аккаунт Basketball Forever в социальной сети Х представил возможную стартовую пятёрку клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Торонто Рэпторс» на сезон-2026/2027 после того, как обмен двукратного чемпиона лиги Кавая Леонарда официально состоялся.

Стартовая пятёрка «Торонто Рэпторс» на сезон-2026/2027:

Иммануэль Куикли;

Ар Джей Барретт;

Кавай Леонард;

Скотти Барнс;

Якоб Пёлтль.

Запасные «Рэпторс» на сезон-2026/2027:

Джамал Шид;

Джа'Кобе Уолтер;

Аллен Грейвс;

Кайл Андерсон;

Коллин Мюррей-Бойлс.

Кавай выступал за «Торонто» в сезоне-2018/2019, по итогам которого помог клубу стать чемпионом лиги, обыграв в финале «Голден Стэйт Уорриорз» (4-2).