Названа возможная стартовая пятёрка «Торонто» на сезон-2026/2027 после перехода Леонарда
Аккаунт Basketball Forever в социальной сети Х представил возможную стартовую пятёрку клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Торонто Рэпторс» на сезон-2026/2027 после того, как обмен двукратного чемпиона лиги Кавая Леонарда официально состоялся.
Стартовая пятёрка «Торонто Рэпторс» на сезон-2026/2027:
Иммануэль Куикли;
Ар Джей Барретт;
Кавай Леонард;
Скотти Барнс;
Якоб Пёлтль.
Запасные «Рэпторс» на сезон-2026/2027:
Джамал Шид;
Джа'Кобе Уолтер;
Аллен Грейвс;
Кайл Андерсон;
Коллин Мюррей-Бойлс.
Кавай выступал за «Торонто» в сезоне-2018/2019, по итогам которого помог клубу стать чемпионом лиги, обыграв в финале «Голден Стэйт Уорриорз» (4-2).