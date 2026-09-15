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Скончался один из ключевых деятелей в истории «Автодора» Николай Арзямов

Скончался один из ключевых деятелей в истории «Автодора» Николай Арзямов
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На 81-м году жизни скончался Николай Иванович Арзямов, являющийся мастером спорта СССР, бывшим тренером команды Единой лиги ВТБ «Автодор» и спортивным директором резервных команд саратовского клуба, о чём сообщила пресс-служба коллектива.

«Николай Иванович стоял у истоков саратовского баскетбола. Он внёс колоссальный вклад в развитие клуба и подготовку молодых игроков, воспитав не одно поколение спортсменов, которые впоследствии прославили Саратов на российской и международной арене. Его имя навсегда вписано в историю «Автодора». Светлая память.

Прощание состоится 17 сентября в 10:00 по адресу: ул. Астраханская, 1е, прощальный зал «Харон», — говорится в заявлении «Автодора».

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