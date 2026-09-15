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Жбанов — о «Зените»: надеюсь, что такого сумбура и хаоса уже не будет

Жбанов — о «Зените»: надеюсь, что такого сумбура и хаоса уже не будет
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28-летний российский форвард Георгий Жбанов, выступающий за команду Единой лиги ВТБ «Зенит», высказался о проблемах клуба в сезоне-2025/2026.

— Предыдущий сезон получился довольно неудачным. Опираясь на этот опыт, можете сказать, что в новом сезоне всё‑таки будет гораздо лучше?
— Надеюсь, что такого сумбура и хаоса уже не будет, что мы очень гладко пройдём этот сезон и успешно его закончим.

— Что послужило причиной тех неудач, которые были? Какую главную причину выявили, когда обдумывали это?
— Наверное, просто люди иногда не подходят друг другу. Вот и всё. И это осознаётся уже в процессе работы. Так получилось, что мы не сошлись характерами, — приводит слова Жбанова «Матч ТВ».

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