Жбанов — о «Зените»: надеюсь, что такого сумбура и хаоса уже не будет

28-летний российский форвард Георгий Жбанов, выступающий за команду Единой лиги ВТБ «Зенит», высказался о проблемах клуба в сезоне-2025/2026.

— Предыдущий сезон получился довольно неудачным. Опираясь на этот опыт, можете сказать, что в новом сезоне всё‑таки будет гораздо лучше?

— Надеюсь, что такого сумбура и хаоса уже не будет, что мы очень гладко пройдём этот сезон и успешно его закончим.

— Что послужило причиной тех неудач, которые были? Какую главную причину выявили, когда обдумывали это?

— Наверное, просто люди иногда не подходят друг другу. Вот и всё. И это осознаётся уже в процессе работы. Так получилось, что мы не сошлись характерами, — приводит слова Жбанова «Матч ТВ».