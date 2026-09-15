Гастроэнтерит может повлиять на подготовку «Панатинаикоса» к Евролиге

Греческая команда Евролиги «Панатинаикос» столкнулась с гастроэнтеритом, диагностированным у тренерского штаба после товарищеского турнира, о чём сообщили в издании Eurohoops.

«Существует обеспокоенность, в частности, что вирус распространился и среди игроков, которые находились на Родосе на двух матчах с АЕК и «Спартаком» Суботица, в которых «зелёные» победили. Отнюдь не случайно, что то же самое произошло с членами АЕК, поскольку делегации обеих команд проживали в одном отеле.

У «Панатинаикоса» в ближайшее время нет официальных матчей в расписании (на следующей неделе начинается Евролига), однако приближается турнир «Павлос Яннакопулос» 18 и 19 сентября.

Тем не менее Желько Обрадович хотел бы избежать новых потерь в дополнение к уже имеющимся, поскольку подготовку пропускают Фал, Хейс-Дэвис, Нан и Рогкавопулос, а Костас Слукас не готов», — говорится в статье издания.