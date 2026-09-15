От эмоции до трибуны: «Чемпионат» рассказал, как привлечь новых болельщиков

11 сентября 2026 года главный редактор «Чемпионата» Вячеслав Опахин выступил в качестве модератора сессии «Борьба за внимание: как воспитывать и привлекать болельщиков» на международной конференции «Экспо Баскет». Главной темой обсуждения стала конкуренция за внимание аудитории в условиях огромного количества развлечений.

«Для меня главный вопрос этой сессии — как превратить первое знакомство с баскетболом в устойчивый интерес? Человек может увидеть яркий ролик или однажды прийти на матч. Дальше многое зависит от того, какую причину вернуться даст ему клуб. Поэтому важно смотреть, что стоит за охватами: появились ли новые болельщики, приходят ли они снова на трибуны, следят ли за командой между играми. Большой потенциал я вижу во внедрении технологий для работы с фанатами на основании данных, в умении клубов общаться со своей аудиторией и даже в историях игроков. А «Чемпионат» как спортивное медиа может помочь привлечь людей, которые пока не считают себя поклонниками баскетбола», — сказал Вячеслав Опахин на конференции.

Среди спикеров дискуссии — представители российских и зарубежных баскетбольных клубов, медиаплатформ и эксперты по спортивному бизнесу: руководитель «Оkko Спорт» Олег Манжа, менеджер по маркетингу баскетбольного клуба «Анадолу Эфес» Сертач Аргат, директор по стратегии «Дзена» Иван Макаров, генеральный менеджер баскетбольного клуба «Вологда-Чеваката» Ирина Иванова, заместитель главного редактора АНО «Национальные приоритеты» Ирина Рубцова, директор по развитию бизнеса и маркетингу баскетбольного клуба «Фенербахче» Мерт Ахмет Гюндюз, эксперт по развитию спортивного бизнеса Антон Фетисов и вице-президент по спортивной работе ПБК ЦСКА (Москва) Наталия Фураева.