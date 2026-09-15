«Нет никаких проблем». Жбанов — о поражениях «Зенита» в предсезонных матчах

28-летний российский форвард Георгий Жбанов, выступающий за команду Единой лиги ВТБ «Зенит», объяснил большое количество поражений в предсезонных матчах.

— На сборах в Сербии была одна ничья и два поражения, на Кубке Кондрашина и Белова только одна победа. Что за проблемы были?

— Да нет никаких проблем. Нет цели сейчас выиграть все матчи и думать, что мы какие‑то суперклассные ребята, которые всё умеют. Пробуем всех ребят, все сочетания игроков на паркете, чтобы понять, где просаживаемся, чтобы не допустить этого в сезоне.

Поэтому не обращаем внимания сейчас на эти поражения. Эти игры уже закончились, сейчас впереди Суперкубок, где важно будет выигрывать. Извлечём все выводы из предыдущих товарищеских игр и будем уже по‑другому играть, — приводит слова Жбанова «Матч ТВ».