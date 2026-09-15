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Экс-игрок НБА раскритиковал «Майами» за обмен Янниса Адетокунбо

Экс-игрок НБА раскритиковал «Майами» за обмен Янниса Адетокунбо
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61-летний бывший гаитянский профессиональный баскетболист Олден Полинайс, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с 1987 по 2003 год, раскритиковал «Майами Хит» за обмен греческого форварда и чемпиона лиги Янниса Адетокунбо из «Милуоки Бакс».

«Отдали слишком много активов за Янниса. Слишком много. Они с Бэмом [Адебайо] будут сталкиваться. Они будут конфликтовать. Это было много активов. Много вашего будущего. А потом вот забавная часть: этот человек уже говорил: «Я завершу карьеру в Милуоки». Ты ещё даже ни одной игры не сыграл в Майами!» — приводит слова Полинайса издание Clutch Points.

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